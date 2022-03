Uomini e Donne, le anticipazioni di oggi lunedì 28 marzo

Lunedì è anche il giorno del ritorno su Canale 5 di Uomini e Donne. Stesso posto e stessa ora: 14 e 45. Le vicende, però, sono nuove, anche se riguardano protagonisti già noti. Secondo quanto emerso dalle anticipazioni sulla puntata odierna del dating show di Canale 5, oggi dovremmo assistere ad una puntata scoppiettante.

Protagonisti, come al solito, sia il Trono Over che quello Classico. Per quanto riguarda il Trono Over oggi dovremmo assistere alla prosecuzione del litigio tra Tina e Pinuccia. Il battibecco tra le due, andato in onda la scorsa settimana, ha fatto il giro dei social. L’opinionista, infatti, se l’è presa con la dama per i modi da lei definiti scortesi.

Pinuccia ha infatti rifiutato un cavaliere sceso per corteggiarla perché aveva dichiarato di non essere un bravo ballerino. Un’affermazione che ha scatenato le proteste di Tina. Da lì è nato un diverbio che dovrebbe proseguire anche nella puntata di oggi. Per quanto riguarda il Trono Classico, invece, oggi dovremmo seguire ancora il percorso di Matteo.

Il tronista, già protagonista in passato della trasmissione, sta portando avanti la conoscenza di due ragazze. Oggi dovremmo vedere un’esterna con Valeria, nel corso della quale il giovane le confiderà di aver voglia di un futuro con lei. Una frase potente. Non è un caso, infatti, che sia emersa dall’ultima registrazione la volontà del tronista di fare la sua scelta.