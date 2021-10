Uomini e Donne oggi 21 ottobre, le anticipazioni del Trono over e del Trono classico

La settimana di Uomini e Donne si avvia alla conclusione. Oggi, giovedì 21 ottobre, il dating show di Canale 5 continuerà a raccontare il Trono over e il Trono classico. Come al solito non mancheranno le novità sia da una parte che dall’altra. In attesa di capire se la redazione rimpiazzerà lo squalificato Joele, scopriamo cosa potremmo aspettarci oggi.

La puntata di oggi potrebbe riprendere da dove si è interrotta ieri, quindi da Armando Incarnato. Il cavaliere napoletano, dopo l’iniziale rottura con Marika, dama con cui stava uscendo da qualche settimana, ha riallacciato i rapporti con la donna, che non ha mai nascosto il suo interesse per il cavaliere.

Al centro dello studio della trasmissione condotta da Maria De Filippi, inoltre, si alterneranno altri protagonisti del Trono over: come Matteo Fioravanti e Noemi. L’attenzione dovrebbe poi spostarsi sul trono classico e in particolare su Andrea Nicole. La tronista sta approfondendo la conoscenza con Ciprian e le cose tra i due sembrano andare bene.

Nonostante la diffidenza di Gianni, Anrea Nicole e Ciprian continuano la frequentazione, tanto che poche puntate fa hanno rivelato di essersi baciati a telecamere spente. La tronista inoltre sta conoscendo altri due ragazzi: Gabrio e Alessandro.