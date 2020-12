Uomini e Donne oggi 3 dicembre: le anticipazioni del Trono Classico e del Trono Over

Cosa succede nella puntata di Uomini e Donne di oggi giovedì 3 dicembre? Le anticipazioni, svelate dal Vicolo delle News, parlando di un possibile ruolo di protagonista di Davide Donadei per l’appuntamento odierno. Andiamo però per gradi: la trasmissione di Maria De Filippi, come annunciato nelle precedenti puntate, si fermerà per natale.

Una sospensione momentanea e programmata, come succede ogni anno, per dare modo alla programmazione di Canale 5 di adeguarsi al periodo natalizio su film e trasmissioni sulle festività. Insomma, uno stop che durerà circa un mese con appuntamento per il ritorno fissato a dopo le feste.

Ultime puntate prima dello stop quindi per Uomini e Donne. Nell’appuntamento di oggi giovedì 3 dicembre sotto i riflettori dovrebbe finire Davide Donadei, Il tronista, infatti, sta portando avanti la conoscenza di Beatrice e Chiara.

Con la prima farà una tenera esterna. Il tronista porterà la ragazza nella sua attuale abitazione, lì le racconterà qualcosa sul suo passato confessandogli di aver passato un momento complicato. L’esterna con Chiara non sarà altrettanto potente, Davide ha infatti rivelato di non fidarsi molto della corteggiatrice, con cui ha litigato spesso nell’ultimo periodo.