Uomini e Donne, oggi c’è il Trono Classico: anticipazioni del 17 febbraio,

Weekend finito, lunedì è tempo di ritorno a lavoro, a scuola, agli impegni personali. Ci sono però anche buone notizie: come il ritorno di Uomini e Donne, trasmissione che ogni giorno attira le attenzioni di milioni di italiani. Oggi 17 febbraio è il turno del Trono Classico, che vedrà per la prima volta una nuova tronista.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi 17 febbraio, infatti, Giovanna Abate farà il suo ingresso, o per meglio dire, ritorno, nello studio della trasmissione condotta da Maria De Filippi in vesti diverse rispetto a quelle in cui siamo stati abituati a vederla finora. Da corteggiatrice a tronista, per Giovanna è l’inizio di un nuovo percorso.

Dalle lacrime alla lite con Sara

Nella puntata del Trono Over di oggi andrà in scena il video che anticiperà l’ingresso in studio di Giovanna Abate. Il video in questione mostrerà la reazione della ragazza dopo il rifiuto di Giulio Raselli, che ha scelto di uscire dalla trasmissione con Giulia Abate. Ci sarà anche una secondo proiezione in studio, nella quale Verrà svelato il modo in cui la redazione ha proposto il trono a Giovanna.

L’inizio di Giovanna Abate sul trono sarà scoppiettante, come ci ha abituato anche nel corso della sua avventura da corteggiatrice. Il nuovo percorso da tronista la porterà a scontrarsi subito con Sara Amira. Il motivo? Il corteggiatore Sonny, che sarà subito conteso dalle due ragazze, creando già dal suo esordio sulla poltrona rossa un clima di tensione.