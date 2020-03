Uomini e Donne, oggi martedì 24 marzo non va in onda: cosa c’è al suo posto

Uomini e Donne, oggi martedì 24 marzo non va in onda: cosa...

Altra settimana di isolamento a causa dell’emergenza coronavirus, nuovo palinsesto televisivo, che ha visto la sospensione di diversi programmi, anche tra i più visti. Tra questi Uomini e Donne, dating show condotto da Maria De Filippi che ogni giorno riusciva a catturare l’attenzione di milioni di telespettatori. Le norme in vigore hanno reso però impossibili le registrazioni.

Il programma è stato sospeso ormai dall’inizio della scorsa settimana, quando al posto di Uomini e Donne sono andati in onda una serie di film televisivi che hanno rimpiazzato il viso rassicurante di Maria De Filippi. Molte persone si chiedono ancora quando tornerà in onda Uomini e Donne, ma al momento sembra ci sia ancora molto da attendere, come dimostra la situazione attuale del paese.

Cosa va in onda su Canale 5

Dame e cavalieri, corteggiatori e troniste, la ricerca dell’amore. Tutto questo dovrà aspettare, nel frattempo Mediaset a deciso di rivoluzionare il palinsesto con nuovi programmi dedicati alle persone costrette a casa dal coronavirus. Questa settimana, ad esempio, andrà in scena Le ali della vita, vecchia fiction di grande successo.

Il prodotto televisivo in questione è stato mandato in onda per la prima volta addirittura 20 anni fa, nel 200 per l’esattezza. Fu subito un grande successo, tanto che Mediaset decise di proporre il seguito che andrà in onda su Canale 5 nel corso di questa settimana. Oggi martedì 24 marzo niente Uomini e Donne quindi, ma una nuova, e allo stesso tempo vecchia, fiction da seguire.