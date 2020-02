Uomini e Donne, oggi mercoledì 19 febbraio c’è il Trono over o il Trono Classico: le anticipazioni

Come ogni giorno torna Uomini e Donne e anche la solita domanda: oggi c’è il Trono Over o quello Classico? Nonostante le tante richieste apparse sul web anche oggi mercoledì 19 febbraio la trasmissione di Maria De Filippi sarà incentrata sul Trono Over dopo le puntate di lunedì e martedì. nulla quindi sono serviti i numerosi messaggi arrivati per spingere la redazione a mandare in onda il Trono Classico.

Dame e cavalieri saranno ancora i protagonisti indiscussi del salotto di Canale 5 che da anni aiuta a trovare l’amore. Trono over fa poi rima con colpi di scena, quelli non mancano mai. Non fa eccezione la puntata di oggi di cui vi anticipiamo alcuni dettagli in attesa di capire come evolveranno le situazioni di dame e cavalieri.

Marcello ha un colpo di fulmine

La puntata di ieri del Trono Over ha visto protagonisti assoluti Gianni Sperti e Barbara De Santi. Tra i due, infatti, si è acceso un duro dibattito scaturito da una battuta dell’opinionista a cui la dama ha risposto con un’accusa sull’ex moglie. È finita con le lacrime della stessa Barbara, che ora potrebbe maturare addirittura l’idea di lasciare il programma.

Nella puntata di oggi invece al centro dell’attenzione ci sarà Marcello, nuovo cavaliere arrivato in trasmissione per conoscere Gemma Galgani e Anna Tedesco. In entrambi i casi la conoscenza non si è sviluppata, ma per l’uomo arrivano due dame per conoscerlo. Da una di loro Marcello si sentirà particolarmente attratto, che sia un colpo di fulmine? Per scoprirlo non resta che guardare le prossime puntate di Uomini e Donne.