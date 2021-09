Uomini e Donne oggi mercoledì 22 settembre: le anticipazioni del Trono classico e del Trono over

Cosa succede nella puntata di Uomini e Donne di oggi, mercoledì 22 settembre? Se lo chiedono in molti, curiosi di conoscere gli altri protagonisti della trasmissione condotta da Maria De Filippi. Nell’appuntamento di ieri è andato in scena un duro confronto tra Gemma Galgani e Isabelli Ricci, altra protagonista del trono over.

Inoltre Andrea Nicole è uscita con il corteggiatore Ciprian. Un’esterna emozionante che ha visto i due già molto complici. Oggi potrebbe quindi essere il turno degli altri protagonisti del Trono classico. Roberta Ilaria Giusti, la seconda tronista, ha avuto dei contatti telefonici con un ragazzo, ma continua a pensare al pugile-chef con cui è uscita la settimana scorsa.

Il corteggiatore, romano di 29 anni, sembra aver suscitato l’interesse della giovane, che ha trovato nella sua genuinità terreno fertile per una conoscenza proficua. I due continueranno a vedersi? E’ presto per dirlo, lo scopriremo nel corso delle prossime puntate. Già oggi invece potremmo vedere gli altri due tronisti: Joele e Matteo.

Del primo non abbiamo visto ancora nulla: la timidezza lo ha bloccato nelle prime uscite e così la redazione ha deciso di non mandare in onda le sue esterne. Matteo invece continua a conoscere la corteggiatrice Maria. Per quanto riguarda il trono over oggi potremmo vedere Ida Platano e Armando Incarnato. La prima ha svelato di avere un forte interesse per un cavaliere, il secondo invece continua a conoscere Marika.