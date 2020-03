Uomini e Donne, oggi venerdì 6 marzo Trono over o Trono Classico? Le anticipazioni

La settimana di Uomini e Donne chiude col botto. E con la classica domanda: oggi c’è il Trono Classico o il Trono Over? Venerdì 6 marzo è ancora tempo di Trono over, protagonista delle due precedenti puntate del programma condotto da Maria De Filippi, capace di attirare milioni di spettatori ogni giorno.

Nelle scorse puntate protagonisti sono stati Marcello e Anna Maria, che al centro dello studio hanno raccontato il procedere della loro frequentazione, che sembra andare a gonfie vele. Per tutti almeno, ma non per Gianni Sperti. L’opinionista, infatti, ha accusato la coppia di non essere autentica. Cosa succederà invece nella puntata di oggi 6 marzo? Scopriamolo nelle anticipazioni.

Maria furiosa con Armando

Nella puntata di oggi venerdì 6 marzo del Trono over di Uomini e Donne al centro dello studio siedono Antonella e Marco B. che rendono noti i passi in avanti fatti nella loro conoscenza, culminata addirittura con un bacio che ha di fatto unito ancora di più la dama e il cavaliere sempre più vicini ad una conoscenza seria.

Poi è il turno di Veronica Ursida ed Andrea sedersi al centro dello studio. Ed è qui che succede il finimondo. Veronica, infatti, dirà ad Andrea di sentirsi più una mamma in sua compagnia che una donna. Affermazione a cui Andrea replicherà accusandola di avere un fidanzato fuori dallo studio. A tal proposito interverrà Armando che le urlerà contro, perché da tempo porta avanti la stessa tesi, facendo piangere la dama. Un episodio che scatenerà la furia di Maria De Filippi, che intimerà al cavaliere di abbassare i toni per poi interrompere anzitempo la trasmissione andandosene.