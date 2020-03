Uomini e Donne Trono Over, le anticipazioni di oggi giovedì 5 marzo: Ida e Riccardo in studio

Nuova puntata di Uomini e Donne, nuove sorprese. Dopo i primi due giorni della settimana dedicata al Trono Classico, oggi giovedì 5 marzo sarà tempo del Trono over, con dame e cavalieri sotto i riflettori e alla ricerca dell’anima gemella. Non mancheranno i colpi di scena che tanto piacciono ai milioni di telespettatori che ogni giorno seguono la trasmissione di Maria De Filippi.

Secondo le anticipazioni della puntata di oggi 5 marzo rese note da Witty, gli ospiti di oggi saranno Ida Platano e Riccardo Guarnieri, che aggiorneranno il pubblico sulla loro storia d’amore, nata sotto i riflettori e che continua ora lontano dalle telecamere, seppur sempre monitorata dai tanti fan attraverso i canali social della coppia.

Gianni contro Marcello e Anna Maria

Riccardo e Ida renderanno note le difficoltà che hanno riscontrato nell’ultimo periodo della loro relazione, caratterizzata da diversi scontri e momenti bassi. Nonostante questo l’amore che li lega è forte e per questo cercheranno di superare tutto, come hanno dimostrato anche in studio con un ballo focoso e sensuale.

Non solo Ida e Riccardo, saranno protagonista della puntata anche Marcello e Anna Maria, la nuova coppia del Trono Over che sembra viaggiare spedita verso una rosea frequentazione. Non tutto è oro quel che luccica e per questo Gianni Sperti metterà in dubbio la sincerità dei due, attaccandoli pubblicamente in studio e scatenando le reazioni del pubblico.