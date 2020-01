Uomini e Donne trono over, anticipazioni e spoiler oggi 29 gennaio: nuovo scontro per Armando

Non sarebbe Uomini e Donne senza colpi di scena, ormai è pacifico questo. E non fa eccezione nemmeno la puntata di oggi 29 gennaio, che manderà in onda il trono over. Nel corso della trasmissione condotta e ideata da Maria De Filippi ci sarà spazio per nuovi confronti che sfoceranno in scontri e a nuove accuse che porteranno a conseguenze.

Tornerà protagonista al centro dello studio Armando Incarnato, reduce da un lungo scontro che lo aveva portato prima ad abbandonare lo studio a causa delle diverse accuse ricevute per poi farvi ritorno accompagnato dall’ex che ha smentito il presunto ritorno di fiamma tra i due. Dopo aver dato nuovo credito alla sua immagine, Armando è pronto a far valere ancora le sue idee.

Armando contro Veronica e Roberta

Al centro dello studio Barbara De Santi confermerà la volontà di conoscere Marcello, scatenando così la risposta di Armando che l’accuserà di voler approfondire la conoscenza solo con uomini per cui non prova interesse pur di rimanere in trasmissione. Un intervento a cui faranno seguito quelli di Roberta e Veronica, che si scaglieranno contro il cavaliere.

Le due usciranno poi dallo studio per avere un confronto viso a viso, nel frattempo Armando sarà protagonista di una nuova segnalazione. Nel corso della puntata del 29 gennaio di Uomini e Donne trono over ci sarà spazio anche per Samuel Baiocchi, che continuerà la sua conoscenza con Aurora e Alessia. Per scoprire ulteriori dettagli non resta altro che rimanere sintonizzati su Canale 5 in attesa di scoprire cosa succederà al trono over di Uomini e Donne.