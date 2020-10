Uomini e Donne, Trono Over: le anticipazioni di oggi 7 ottobre

Come ogni giorno Uomini e Donne torna ad appassionare milioni di telespettatori. La trasmissione di Maria De Filippi, anche grazie al nuovo format che prevede la contemporaneità del trono Over e di quello Classico, sta continuando a raccogliere numeri record in fatto di share. Per questo la curiosità per quello che deve succedere è in continuo aumento.

La domanda si ripete ogni giorno: cosa succede oggi a Uomini e Donne? Proviamo a scoprirlo con le anticipazioni della puntata di oggi mercoledì 7 ottobre. Secondo quanto evidenziato dal sito Il vicolo delle news oggi dovrebbe essere ancora Gemma Galgani la protagonista assoluta del dating show di Canale 5.

La dama torinese, è ormai risaputo, è alla ricerca dell’amore ormai da diversi anni. Ultimamente però sta collezionando solo delusioni. L’ultima gliel’ha ‘regalata’ Paolo, che si è detto incapace di continuare la conoscenza don Gemma. Che non ha preso bene la decisione del cavaliere inizialmente sceso solo per conoscerla.

Per questo la donna farà una sorpresa al cavaliere. Paolo infatti troverà nel suo camerino palloncini e decorazioni varie. Gemma gli chiederà di riprovarci, ma la risposta dell’uomo sarà netta: grazie del pensiero, ma non è il caso. Una replica che porterà quasi alle lacrime Gemma, che nel frattempo cercherà di approfondire la conoscenza con Biagio.