Uomo Gatto, chi è e cosa fa ora l’ex campione di Sarabanda

Non solo personaggi estremamente noti del mondo dello sport, della televisione e del cinema: Pio e Amedeo, i due comici pugliesi noti per la loro simpatia e sfacciataggine, nel corso del programma Emigratis hanno riportato in auge anche vip dimenticati pur rappresentando quasi delle icone per intere generazioni.

Un esempio lampante in tal senso è quello dell’Uomo Gatto, protagonista della fortunata trasmissione Sarabanda, condotta da Enrico Papi su Italia 1. Uomo Gatto è stato uno dei campioni più amati di quella trasmissione che chiedeva ai concorrenti di indovinare i titoli delle canzoni col minor numero di note possibili. Una vera sfida all’orecchio umano.

Chi è l’Uomo Gatto

Uomo Gatto è il soprannome di Gabriele Sbattella, classe 1971, di Sant’Elpidio a Mare. Ha quindi 49 anni, era più giovane nel 2002 quando vinse per ben 80 puntate di fila a Sarabanda. Una scalata gloriosa che lo ha portato al successo, che in minima parte lo accompagna anche ora.

Ma cosa fa ora Uomo Gatto? La musica lo accompagna ancora nel suo percorso lavorativo: l’ex campione di Sarabanda, infatti, è protagonista di alcune serate in cui è invitato come Dj. Inoltre è un appassionato di calcio, di milan e Bayern monaco soprattutto, e questa passione lo porta a commentare partite, scrivere articoli e ad essere invitato in alcune trasmissioni sportive.