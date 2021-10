Vaccino, Speranza: “Invito tutti gli over 60 a fare la terza dose. Siamo all’86,10% di prime dosi, ma dobbiamo crescere”

Vaccino, Speranza: “Invito tutti gli over 60 a fare la terza dose....

“A partire dai 60 anni, ci si può vaccinare con la terza dose di vaccino anti Covid, ed invito gli tutti gli over 60 a farla, a partire dal personale sanitario e dalle Rsa, per chi siano passati i 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale. Io penso che questo sia fondamentale per proteggere ancora meglio i nostri cittadini”.

Così stamane il ministro per la Salute, Roberto Speranza, inaugurando la nuova Breast Unit – Centro di senologia multidisciplinare del Policlinico di Tor Vergata di Roma.

Un appello di quelli ‘importanti’ perché come risaputo, è proprio la fascia relativa ai 60 anni o meglio, quella compresa fra i 50 ed i 60, la più ‘ostica’, dove persiste la maggiore astensione alla vaccinazione.

Speranza: “Siamo all’86,10% di prime dosi, ma dobbiamo farlo crescere e lavorare sulla terza dose”

Spiegando poi che riguardo alle scorte, per le terza dose “non abbiamo nessun problema, le dosi ci sono”, Speranza ha tenuto a rimarcare che “Serve aumentare ancora il livello di vaccinazione anti Covid che in questo momento è alto: siamo all’86,10% di prime dosi, un dato molto significativo. Ma dobbiamo ancora farlo crescere e dobbiamo continuare a lavorare anche sulla terza dose. E serve mantenere le misure precauzionali a partire dalle mascherine nei luoghi chiusi”.

Speranza: “I numeri della pandemia che arrivano dagli altri Paesi, ci dicono che la sfida è aperta”

D’altra parte, ha ribadito il ministro, “I numeri della pandemia che arrivano dagli altri Paesi, ci dicono che la sfida è aperta. Quindi c’è bisogno di massima attenzione. In questo momento, in Europa, i numeri dell’Italia sono migliori ma non dobbiamo considerarci fuori da questa sfida. Quindi serve mantenere un livello alto di attenzione“.

Max