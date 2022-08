Vaiolo delle scimmie, via alla vaccinazione allo Spallanzani

Vaiolo delle scimmie, parte la vaccinazione allo Spallanzani: Nel Lazio i casi sono attualmente 109. Il ministero della salute indica la somministrazione al personale sanitario e in generale a maschi che hanno rapporti sessuali con altri maschi.

Come aveva annunciato l’assessore alla sanità Alessio D’Amato, da oggi lunedì 8 agosto inizia la campagna di vaccinazione contro il vaiolo delle scimmie, che stando ai dati di sabato 6 ha infettato 109 persone nella nostra regione.

E’ lo Spallanzani, l’istituto nazionale per le malattie infettive, a fare da apripista in tutta Italia per l’inoculazione del siero, seguito da Milano la prossima settimana. Per il Lazio, come indicato dal ministero con una seconda circolare, le dosi riservate saranno 1.200, con 2.000 dosi per la Lombardia, 600 per l’Emilia Romagna e 400 per il Veneto.

La decisione è stata presa in base al numero di contagi registrato in ogni territorio fino ad oggi. La prima tranche del siero sarà composta da 5.300 unità, una seconda è prevista dopo Ferragosto per un totale nazionale di circa 16.000 dosi di vaccino antivaiolo.