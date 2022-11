VARTA all’Elettronica World’s 2022

Si è appena conclusa in Germania, a Monaco, l’Elettronica World’s 2022, la più attesa fiera mondiale di elettronica, nonché conferenza che permette di scoprire tutte le novità del settore.

Tra i numerosi espositori, provenienti da 70 nazioni dislocate in tutto il mondo, troviamo anche VARTA, azienda leader nel settore delle soluzioni energetiche, nota al grande pubblico per la produzione di batterie aa di alta qualità e lunga durata.

Presente nel padiglione 4, VARTA ha proposto, ai visitatori, alcune presentazioni dal vivo che hanno consentito di saperne di più sulle numerose innovazioni portate avanti nel corso degli anni e quelle a venire.

Chi è VARTA

Le origini dell’azienda VARTA sono da ricercarsi nel 1887, anno in cui Adolph Müller fondò ad Hagen la “Accumulatoren-Fabrik Tudorschen Systems Büsche & Müller OHG” ad Hagen; anni dopo, esattamente nel 1904, vede la luce a Berlino la VARTA Accumulatoren GmbH.

Il nome è in realtà un acronimo del tedesco Vertrieb, Aufladung, Reparatur Transportabler Akkumulatoren, che in italiano significa Distribuzione, Ricarica, Riparazione di Accumulatori Portatili.

Inizialmente impegnata anche in altri ambiti produttivi e di ricerca, con il tempo VARTA si è specializzata nel campo delle batterie e degli accumulatori, trasferendo ad altre società gli ambiti produttivi differenti da quello centrale.

Nel 1969 le batterie dell’azienda hanno addirittura raggiunto la Luna; la fotocamera che ha accompagnato Neil Armstrong e da Buzz Aldrin nel loro viaggio era infatti alimentata da una batteria VARTA ricaricabile e, in particolare, da una Deac DKZ 5/500.

Da allora a oggi di strada ne è stata fatta tanta, ma le pile e le batterie prodotte dall’azienda tedesca, a partire dalle diffusissime pile stilo non ricaricabili, continuano a farsi notare per durata e prestazioni.

Batterie e accumulatori VARTA

Se gli articoli più noti dell’azienda sono le pile stilo, ministilo e torce, sia ricaricabili sia non ricaricabili, la produzione non si ferma certo qui. Tra i tanti prodotti vi sono le batterie speciali, i dispositivi per l’illuminazione, i power bank, i caricatori per batterie e anche i sistemi di storage per l’accumulo dell’energia rinnovabile.

Le presentazioni dal vivo all’Elettronica World’s 2022

Sono stati tre gli appuntamenti dal vivo proposti da VARTA e a cui gli appassionati del settore e tutti coloro che desiderano conoscere meglio i prodotti dell’azienda tedesca hanno potuto assistere nel corso dell’Elettronica World’s 2022.

Si è partiti il 15 novembre alle 12.45 presso il Forum presente nel padiglione B3, dove si è tenuto il World Ethical Elecronics Forum, dedicato al tema della sostenibilità nella filiera di produzione degli apparecchi elettrici ed elettronici.

Il secondo appuntamento ha avuto luogo dalle 15 alle 15.30 di mercoledì 16 novembre presso l’International Congress Center Messe München, in occasione dell’Elettronica Embedded Platform Conference, nel corso della quale si sono susseguite 35 brevi conferenze da 30 minuti ciascuna, tenute da altrettante aziende espositrici e incentrate sul tema dei sistemi di embedded. VARTA ha incentrato il proprio discorso intorno al tema dell’alimentazione dei sistemi integrati.

Il terzo e ultimo appuntamento, parte di un seminario dedicato alle componenti elettroniche per uso automobilistico stampate e incentrato sull’analisi delle applicazioni chiave e dei nuovi sviluppi del settore, organizzato presso il Forum del padiglione B5, si è tenuto il 17 novembre e ha visto l’intervento degli esperti dell’azienda.