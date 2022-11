Verde ed Ambiente – Alfonsi-Tomassetti: consegnate al Municipio XII 54 aree per complessivi 120.715 Mq

Prosegue l’attuazione del piano di decentramento amministrativo per la gestione delle aree verdi sotto i 20.000 mq, come prevede la Deliberazione di Giunta capitolina n. 361 del 21 dicembre 2021, con la formalizzazione del passaggio delle competenze al Municipio XII di 54 aree tra parchi, aree ludiche, piazze, strade e spartitraffico.

Tra le aree assegnate, queste le più significative per estensione:

Viale Aurelio Saffi, Villa Baldini, Via dei Colli Portuensi, Comprensorio Via dei Capasso, Via Romano Guerra, Via Giulio Tarra, Via del Casaletto, Via Isacco Artom e Via Casal Lumbroso – Villa Paradiso.

“Con questo passaggio, che si aggiunge a quelli già formalizzati con i Municipi I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, XI, XIII, oggi consegniamo al XII 54 aree verdi per un’estensione complessiva di 120.715metri quadri, con una dotazione finanziaria annua di oltre 200 mila euro e l’impegno ad un accompagnamento tecnico-amministrativo.

Grazie al lavoro congiunto con gli Assessori al Decentramento Andrea Catarci e al Patrimonio Tobia Zevi prosegue nei tempi previsti il programma di decentramento di poteri e risorse che, insieme ad azioni di semplificazione e razionalizzazione delle competenze amministrative consente, anche attraverso l’aumento delle stazioni appaltanti, di avere una cura di prossimità efficace e ben programmata.

Ringrazio gli uffici e il presidente Elio Tomassetti che hanno reso possibile, attraverso una proficua collaborazione, questo ulteriore passo verso il completamento del lavoro intrapreso”, dichiara l’Assessora capitolina all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi.

“La cura del verde e degli spazi condivisi, con il trasferimento di risorse dal centro ai Municipi, è una prima importantissima tappa del processo del decentramento amministrativo fortemente voluto dal sindaco Roberto Gualtieri. Un decentramento che, trasferendo competenze al Municipio e attuando quel principio di prossimità, pone la conoscenza del territorio, della cittadinanza e della cittadinanza attiva al centro dell’attività amministrativa. Ci tranquillizza tuttavia sapere che in questo passaggio non resteremo soli e potremo continuare a contare sull’esperienza del Dipartimento Ambiente, cui va il nostro più sentito ringraziamento. Affrontiamo questa nuova competenza consci della grandissima sfida che ci si prospetta davanti. Noi, come sempre, ci metteremo tutto il nostro impegno” aggiunge il presidente del Municipio XII Elio Tomassetti.

Max