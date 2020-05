Veronica D. Trono Over, chi è la dama di Uomini e Donne: età e cognome

Non solo protagonisti noti e volti storici di Uomini e Donne, la trasmissione di Maria De Filippi ciclicamente di rinnova con dame e cavalieri in arrivo nel programma per trovare l’anima gemella o comunque un partner con cui condividere tempo e sentimenti.

Nella puntata di oggi 21 maggio, ad esempio, il Trono Over si arricchisce di un nuovo arrivo: quello di Veronica D. Che è riuscita subito ad incuriosire diversi cavalieri del parterre maschile, compreso Armando Incarnato. Ma chi è Veronica? proviamo a scoprirlo, anche se di lei si sa ancora poco.

Veronica, la nuova protagonista del Trono Over

Veronica De Nigris (questo il suo cognome) nella puntata del 21 maggio si trova a parlare con i cavalieri che ha iniziato a conoscere, tre in tutto. Proprio per questo Armando ha avuto da ridire, perchè non si aspettava questa folla di spasimanti per la dama.

Ancora incerta l’età di Veronica, anche se le prime indicazioni fanno pensare che si aggiri intorno ai 40 anni. E’ di Benevento, è laureata in scienze motorie e lavora come personal trainer. Nel corso delle puntate scopriremo sicuramente qualcosa in più sul suo conto.