Viaggia contromano sulla Roma-Fiumicino, e il video diventa virale. Un’auto si è lanciata sulla A12 Roma-Fiumicino procedendo nel senso opposto di marcia: è quanto si vede in un video pubblicato su Instagram dal celebre account “Welcome to Favelas”.

Un video, divenuto virale in poco tempo, totalizzando oltre 238mila accessi di visualizzazione in poche ore, nel quale in effetti si vede in modo molto chiaro un’automobile viaggiare contromano sull’autostrada che collega la Capitale allo scalo romano.

L’andatura del veicolo, particolarmente sfrecciante e pericolosa per ovvie ragioni di sicurezza e incolumità, viene accompagnata dalle pressanti clacsonate di altri automobilisti, e in particolare da chi ha prodotto il video, al fine logico di suscitare una reazione nella persona che lo conduceva verso una immediata presa di coscienza dei rischi a cui si stava sottoponendo facendo altrettanto con i vari automobilisti impegnati nel procedere nel regolare senso di marcia. Insomma, un ennesimo caso di paradosso e di pericolo lungo una delle più note arterie stradali di collegamento capitoline.