Vieni da me, 25 novembre: le anticipazioni e gli ospiti del programma di Caterina Balivo

Ricomincia un’altra settimana e, negli Studi Televisivi Fabrizio Frizzi, tutto è pronto per la nuova puntata di Vieni da me. Caterina Balivo, con le nuove interviste e col gioco telefonico “A casa di…”, dalle 14:00 su RaiUno è pronta ad accompagnare il pubblico prima dell’appuntamento con Il paradiso delle signore.

Vieni da me: orario in onda, repliche, streaming su RaiPlay

Nella puntata dello scorso venerdì Anna Falchi ha aperto la Cassettiera con la padrona di casa. Ha parlato, nel salotto pomeridiano di RaiUno, dell’avvistamento di un Ufo e dei suoi amori passati. Dal matrimonio con Stefano Ricucci alle storie con Fiorello e Max Biaggi, senza dimenticare quella attuale con Andrea Ruggeri.

A sottoporsi alle domande al buio Giuseppe Povia, che torna in tv dopo l’operazione al naso per una sinusite cronica e per il setto nasale deviato. Il cantautore, inoltre, dichiara di essere pentito per l’uso spropositato, in passato, di alcol e droga.