Vieni da me, 9 dicembre: chi sarà ospite di Caterina Balivo su RaiUno?

Ricomincia un'altra settimana e, dagli Studi Televisivi Fabrizio Frizzi, tutto è pronto per la nuova puntata di Vieni da me. Caterina Balivo, con le nuove interviste e col gioco telefonico "A casa di…", dalle 14:00 su RaiUno è pronta ad accompagnare il pubblico prima dell'appuntamento con Il paradiso delle signore.

Ad aprire la Cassettiera venerdì scorso è stato Pietro Genuardi, uno dei protagonisti de Il paradiso delle signore. L’attore, con un passato nelle soap Mediaset Vivere e Centovetrine, ha ripercorso non solo gli inizi della sua carriera. Ha raccontato, inoltre, della sua storia d’amore con Linda e il rapporto con Jacopo. E proprio al figlio ha confessato, in passato, di essersi drogato.

Attraverso le canzoni della sua vita, si è confidata nel salotto di RaiUno Alessandra Canale. L’ex annunciatrice ha parlato dell’incontro con Madre Teresa di Calcutta e del suo rapporto con la fede. Ha inoltre confessato del suo periodo più buio, quando in passato ha perso il padre colpito dal morbo di Alzheimer.

Ha svelato i segreti della sua vita, attraverso l’intervista con le emoticon, il mezzobusto di RaiUno Alessio Zucchini. Il giornalista si è raccontato a 360 gradi, da quando è stato “diretto” da Woody Allen in un cameo di To Rome with love a quando ha intervistato Sabrina Ferilli. L’anchorman, molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata, ha rivolto anche un pensiero alla madre.