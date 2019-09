Vieni da me: la puntata di oggi 30 settembre 2019. Anticipazioni e ospiti di Caterina Balivo

Dopo il fine settimana torna in tv Vieni da Me, il programma pomeridiano di Rai 1 con Caterina Balivo. Anche in questa puntata c’è attesa per gli ospiti che saranno intervistati, le storie che saranno raccontate ed i colpi di scena.



Vieni da me: numero, orari, streaming, quando inizia, ospiti e anticipazioni di oggi. La proposta di matrimonio di Giovanni Conversano a Giada Pezzaioli

Nell’ultima puntata un momento molto romantico ha catturato l’attenzione del pubblico, ovvero la proposta di matrimonio in diretta che Giovanni Conversano ha fatto alla sua fidanzata Giada Pezzaioli.

Non sempre per queste cose vanno come succede nei film. Infatti, la risposta di Giada ha spiazzato un po’ il pubblico e Caterina Balivo.

Con un mazzo di rose rosse in mano, Giovanni Conversano si è inginocchiato davanti alla sua compagna e le ha detto: “Io voglio sposarti, tu mi vuoi sposare?”. Fra le lacrime, lei ha risposto con un laconico “Vedremo… Dopo nove anni insieme adesso ti aspetti che io ti risponda subito?” .