Vieni da me: anticipazioni di oggi, 27 settembre 2019. Gli ospiti di Caterina Balivo

Dopo il successo di ascolti di Vieni da Me, condotto Caterina Balivo, tante persone sono in attesa della nuova puntata che sarà trasmessa in diretta su Rai 1 dalle 14. Come sempre gli ospiti del salotto pomeridiano riescono a catturare l’attenzione degli spettatori, c’è grande attesa quindi per quello che accadrà oggi.

Vieni da me ospiti di oggi: numero, orario, quando inizia, streaming su Raiplay, ascolti. L’errore clamoroso in diretta

Nell’ultima puntata di Vieni da Me molto interessante l’intervista all’ospite Rosanna Vaudetti, volto notissimo della Rai in veste di annunciatrice dei programmi per 37 anni di onorata carriera.

La Vaudetti, come ha raccontato in trasmissione, vanta anche un invidiabile primato: fu lei infatti ad annunciare il primo programma della tv a colori, dopo l’abbandono del sistema bianco e nero.

E proprio su questo punto, c’è stata la gaffe. Gli autori della trasmissione, infatti, sono andati a recuperare un annuncio, ma non era quello “storico” del passaggio alla tv a colori. “No, non era questo”, ha subito chiarito la Vaudetti.

“Quel giorno il regista mi aveva chiesto di indossare qualcosa di bianco con puntini rossi – ha ricordato l’ex annunciatrice – Ma io non avevo nulla del genere. Così la costumista mi ha trovato un vestito bianco con i segni zodiacali in rosso”

Fra le risate del pubblico, Rosanna Vaudetti ha ammesso: “Avevo sottovalutato l’importanza del momento. Quelle foto del mio vestito orrendo, hanno fatto il giro!“.