Vite al limite, Tamy Lyn Murrell, chi è: pesava 268 kg, com’è oggi la paziente del dottor Now su Real Time stasera 4 Agosto in TV

Quest’oggi 4 Agosto 2020, su Vite al limite in onda su Real Time ci sarà tra i protagonisti, con una storia tutta da seguire, Tamy Lyn Murrell. Ma chi è Tamy Lyn Murrell, e cosa sappiamo della sua vicenda? Come noto, Vite al limite è un format televisivo che va in tv su Real Time (canale 31 digitale terrestre) raccontando le vicissitudini di persone in grave difficoltà per via di obesità e sovrappeso, con problemi di ogni tipo, da quelli strettamente legati alla salute, a quelli psicologici, lavorativi, sentimentali, familiari, sociali.

Tra i protagonisti c’è anche, e la vedremo questa sera 4 Agosto 2020 sempre su Real Time, anche lei per appunto, Tamy Lyn Murrell. La sua vicenda è molto particolare. Andiamo a conoscerla. E soprattutto a capire com’è adesso Tamy Lyn Murrell.

Vite al limite, Tamy Lyn Murrell, quanto pesava, quanto pesa oggi

Il 21 maggio 2018 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv l’ottava puntata della stagione 6 di Vite al limite con protagonista Tamy Lyn Murrell. Il dottor Nowsaradan, il medico protagonista della serie che si occupa di curare le difficoltà strutturali di queste persone, l’aveva presa sotto la sua ala protettrice.

in questo caso si è trovato al cospetto di una donna che ha iniziato a mangiare all’età di otto anni in seguito alla morte per un attacco di cuore del padre, scena cui ha assistito di persona, e al declino mentale della madre in seguito a questo stesso episodio. La donna ha poi avuto un figlio ma il rapporto col padre – anche durante lo stesso programma – non si evolverà al meglio e si lasceranno.

aggiornamento ore 00.04

Vite al limite, chi è Tamy Lyn Murrell

Tamy ha 45 anni, vive a Covington in Kentucky, e prima di mettersi in cura pesava addirittura 268 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati molto buoni, perdendo 111 kg per arrivare a 157 chilogrammi.

Tamy ha continuato a mantenere uno stile di vita sano e ad attenersi allle direttive del dottor Now anche dopo il programma e prova il fatto che sui social si fa vedere ed è davvero cambiata.

aggiornamento ore 8.30

Leggi anche: Vite al limite, chi è Coliesa McMillian, quanto pesa: 300 kg, quanti figli, cosa le è successo, drammi familiari

Vite al limite, dove vedere Tamy Lyn Murrell in Streaming

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Dplay e dunque anche la puntata di Vite al limite di Tamy Lyn Murrell. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda.

Leggi anche: Vite al limite, chi è Leneatha Reed: pesava 300 Kg, cosa le è successo, vita familiare, obesità, come è sta dopo la cura del dottor Now

aggiornamento ore 10.16