Volantino MediaWorld online: ecco XDays, prezzi bassissimi e sconti dal 10 al 19 Luglio 19

MediaWorld non si ferma e continua a regalare sconti, promozioni e prezzi ridotti per tutti i clienti in questa fase di Saldi estivi di Luglio 2019.

Dopo le grandi e vantaggiose offerte del Bye Bye Rata che sono partite l’8 e termineranno il 17 Luglio 2019 (con tanto di Tasso zero e pagamenti dal 2020), MediaWorld rilancia.

Reduce dal grande successo del Red Friday, per questi Saldi estivi di Luglio 2019 MediaWorld rilancia con un volantino esclusivamente dedicato agli acquisti online.

Volantino MediaWorld online: “XDAYS”, prezzi bassissimi e convenienti solo sul web dal 10 al 19 Luglio. Ecco come fare

Di cosa si tratta? Semplice. Non solo prezzi bassi, non solo finanziamenti molto convenienti. Le nuove proposte, non solo tecnologiche, del volantino MediaWorld si arricchiscono di offerte pensate solo per il web.

Il volantino standard, infatti, per MediaWorld è valido a partire dall’8 Luglio al 17 luglio 2019 con la campagna promozionale è “Bye Bye Rata“ che permette l’acquisto a rate a tasso zero, con prima rata a partire da gennaio 2020.

Ma c’è un’altra campagna di sconti, esclusiva per chi acquista in rete. Quale? Eccola

Eccola. Dal 10 al 19 Luglio parte l’offerta XDays con la quale MediaWorld abbassa vertiginosamente i prezzi, solo online, e garantisce la consegna standard gratuita su tutti i prodotti con marchio XDadys appunto.

Volantino MediaWorld esclusivo online: prezzi bassissimi e imperdibili. Ecco fino a quando e come si fa

Quali? Eccone alcuni esempi. TV Samsung 43 pollici a 319 euro anziché 499 oppure Canon Eos a 289 anziché 359 euro.

O come piacerà a molti, smartphone Samsung Galaxy S10+ alla sorprendente cifra di 849 euro al posto del costo di listino pari a 1029 euro.

In verità le offerte sono tante: dalla PS4 1TB che scende a 279 euro partendo da 359 di partenza fino al set degli immancabili iPhone. A che prezzi?

E’ presto detto: iPhone 7 32gb scende a 459 euro dai 549 iniziali mentre iPhone X 64bg arriva a 869 euro partendo dai 999 di listino.

Spazio anche ai notebook, come Huawei Matebook D che viene venduto a 599 partendo dai 799 standard, o alle smart tv.

Tra le più invoglianti, la Samsung 75” a 1299 euro, per un drastico calo rispetto ai 1999 euro di partenza. Oppure

la smart della Sony a 55′ che dai 1399 euro di partenza scende a 979 euro.

Insomma, una valanga di offerte. MediaWorld ricorda però che queste promozioni sono valide solo online, e che è sempre doveroso consultare i canali diretti dell’azienda per approfondimenti più specifici a livello di condizioni contrattuali.