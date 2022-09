(Adnkronos) – Wanda Nara e Mauro Icardi si separano. Lo annuncia su Instagram la showgirl e agente del giocatore del Galatasaray. “Mi risulta molto doloroso vivere questo momento, però vista la mia esposizione e le speculazioni mediatiche che stanno uscendo è meglio che si sappia da me – si legge in una storia – Non ho niente di più da dichiarare e non darò alcun dettaglio su questa separazione. Per favore vi chiedo di capire non solo per me ma soprattutto per i nostri figli”.