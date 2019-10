WhatsApp arriva su iPad ma sparisce su iPhone: ecco quali, da quando e come.

Il noto servizio di messaggistica immediata sta per sbarcare su iPad ma presto scomparirà da questi iPhone.

Aggiornamento ore 00,45

WhatsApp prepara dunque l’arrivo sugli iPad. La chat di messaggistica per tuttavia sta per scomparire presto da alcuni modelli di iPhone.

WhatsApp si prepara a presentare molte novità al suo pubblico.

Grazie alla uscita del nuovo sistema operativo iPADos, la chat di messaggistica WhatsApp a breve lancerà una sua versione originale per gli iPad.

Cade pertanto una grande barriera: dopo una lunga richiesta, finalmente sarà disponibile la prima versione di WhatsApp per tablet.

Aggiornamento ore 4,37

Per garantire agli utenti upgrade sempre al passo, gli sviluppatori sono costretti ad effettuare delle scelte anche per indirizzare poi i fondi per gli investimenti.

Dunque è stato necessario passare a sistemi operativi di ultima generazione, mettendo quelli divenuti oramai obsoleti.

Nel corso dei prossimi mesi, la conseguenza dunque appare ovvia.

Ovvero la chat rinuncerà alla compatibilità con i Windows Phone.

Non solo; novità per gli iPhone. Come anticipato da alcuni rumors provenienti dall’estero la piattaforma dal 2020 non sarà più disponibile sugli iPhone con iOS 8.

Dal 1 Febbraio non sarà più possibile utilizzare la chat di messaggistica istantanea su iOS 8.

Gli utenti che utilizzano ancora iOS 8 come sistema operativo già da ora non troveranno WhatsApp nell’App.

Aggiornamento ore 10,18