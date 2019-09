Whatsapp, come vedere i messaggi eliminati: c’è una soluzione

La curiosità avrà fatto capolino in chiunque abbia avuto modo di trovarsi in una chat di Whatsapp singola e di gruppo la dicitura ‘messaggio eliminato’. Cosa aveva scritto? Perché lo ha cancellato? Domande a cui per ora non era possibile dare una risposta, perché un messaggio eliminato non può più essere letto se viene cancellato entro un certo limite di tempo.

Tale meccanica è stata inserita da Whatsapp orami da un paio d’anni a seguito delle numerosissime richieste degli utenti che chiedevano a gran voce un’opzione simile. Una volta accontentati però, gli stessi fruitori dell’app, vorrebbero ora trovare un modo per aggirare il meccanismo, in modo da poter accontentare la propria sete di curiosità. E un modo esiste e si chiama WAMR.

Cos’è WAMR, l’app che legge i messaggi cancellati

Chiunque abbia voglia di scoprire cosa si cela dietro ai messaggi eliminati dovrà scaricare alcune app che consentono questo passaggio. La prima a riuscire nell’intento è stata Notifications History, che nel tempo è stata però superata da WAMR, un’app per Android che consente appunto di poter leggere i messaggi eliminati dall’interlocutore di turno.

L’app in questione lavora in background e per funzionare ha bisogno di accedere ai messaggi e ai contenuti multimediali di Whatsapp. Pochi passi e potrete quindi recuperare tutti i messaggi cancellati.