WhatsApp è la chat prescelta da 33 milioni italiani

WhatsApp è l’app di messaggistica preferita dagli italiani, in media nella prima metà del 2022 è stata scelta da 33,1 milioni di persone.

A giugno ha toccato anche un picco di circa 35 milioni di utenti.

seguono Messenger e Telegram. E a sorpresa, Discord.

A seguire Messenger (sempre del gruppo Meta) e Telegram e la sorpresa Discord, nata per il mondo dei giochi. E’ l’analisi che si basa sulle rilevazioni ‘Audiweb powered by Nielsen‘.