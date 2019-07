Wimbledon, Federer-Nadal: dove e a che ora vedere la semifinale

È la sfida più attesa sul campo più romantico. Federer-Nadal è una partita tra fuoriclasse del tennis che oggi si daranno battaglia nella semifinale di Wimbledon per centrare la finale dello storico torneo. Sono passati ormai undici anni da quando i due si sono sfidati proprio a Wimbledon in una finale indimenticabile. Hanno iniziato col sole, dopo il tramonto erano ancora impegnati a dare tutto.

In quell’occasione trionfò Nadal, oggi è tutto da decidere. Undici anni e innumerevoli sfide sono passate da quella finale. Le due facce del tennis si incrociano ancora per incoronare il migliore al mondo. Da una parte il talento pure rappresentato da Federer, dall’altra la forza, il carattere e la capacità di non mollare mai che Nadal ha sempre dimostrato nel corso della sua carriera.

Wimbledon, semifinale Federer-Nadal: come vederla

Feder-Nadal da una parte, Djokovic- Roberto Bautista Agut dall’altra. Per la tredicesima volta nella storia i tre tennisti più forti degli ultimi anni si trovano contemporaneamente in una semifinale di uno slam. Nole aprirà la semifinale con lo spagnolo Agut sul campo centrale alle 14, poi sarà il turno della sfida più attesa.

La semifinale tra Federer e Nadal inizierà non prima delle 16 sul campo centrale e sarà visibile su Sky Sport Uno HD e in streaming su SkyGo. L’orario potrebbe essere spostato di qualche minuto nel caso in cui la semifinale precedente andasse per le lunghe. Di seguito il programma della giornata:

Venerdì 12 luglio

12:00 Djokovic-Agut

Non prima delle 16.00: Rafael Nadal-Roger Federer