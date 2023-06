‘World Ocean Day’: i consigli per rispettare gli ecosistemi marini. Ecco le migliori destinazioni alla scoperta di mari e oceani

L’8 giugno si celebra la Giornata Mondiale degli Oceani, un’occasione per ricordarci quanto importanti e vitali siano le acque del nostro Pianeta grazie ai benefici che sono in grado di apportare a tutti gli esseri viventi e non solo.

Inoltre, questa giornata costituisce anche lo spunto per riflettere sulla situazione attuale che riguarda l’ambiente che ci circonda e in primis le acque; un momento, quindi, per soffermarci sui comportamenti che l’uomo deve mettere in atto nei confronti di questo prezioso tesoro per salvaguardarlo e tutelarlo, anche in vacanza.

Pitchup.com, piattaforma leader per le destinazioni outdoor in Europa, da sempre promuove un turismo rispettoso nei confronti della natura circostante, garantendo ai propri viaggiatori soluzioni dotate di ogni genere di confort, ma senza mai dimenticare il valore del territorio e l’importanza di attuare pratiche responsabili e sostenibili.

Ecco di seguito tre piccoli accorgimenti suggeriti da Pitchup per rispettare gli oceani e i mari quando si è in vacanza

Non portare via la sabbia dalle spiagge – Prelevare la sabbia, le conchiglie, i legnetti o altri elementi naturali dalle spiagge significa portare via una componente fondamentale di quell’habitat, sconvolgere un ciclo naturale unico e preciso dal quale dipendono innumerevoli specie vegetali e animali.

– Prelevare la sabbia, le conchiglie, i legnetti o altri elementi naturali dalle spiagge significa portare via una componente fondamentale di quell’habitat, sconvolgere un ciclo naturale unico e preciso dal quale dipendono innumerevoli specie vegetali e animali. Prediligere spostamenti a piedi o in bici – La mobilità sostenibile è un fattore molto importante per non alterare gli equilibri delle spiagge, diminuendo l’inquinamento dell’aria e anche quello acustico.

– La mobilità sostenibile è un fattore molto importante per non alterare gli equilibri delle spiagge, diminuendo l’inquinamento dell’aria e anche quello acustico. Utilizzare prodotti ocean friendly– Diversi studi hanno dimostrato come le creme solari abbiano un forte impatto sulla salute del nostro oceano e di molti suoi abitanti. Un impegno in prima persona può essere quello di scegliere creme e lozioni solari ocean friendly e reef friendly. Inoltre, in spiaggia, è importante utilizzare sempre saponi biodegradabili e verificare che le docce siano dotate di un apposito sistema di scarico.

Tra le tantissime strutture di camping e glamping presenti in piattaforma, Pitchup propone una selezione di destinazioni “en plain air” perfette per scoprire gli oceani e i mari, fornendo così una soluzione green e all’insegna del relax per conoscere l’ecosistema marino.

Camping Bayona Playa (Spagna – Baiona)

Proprio di fronte al mare in Galizia, lontano dallo stress quotidiano, ecco che troviamo il Camping Bayona Playa. Bayona Playa è una struttura grande e ben curata, situata affianco a una spiaggia, dotata di piscina esterna stagionale con scivoli d’acqua, un parco giochi, un campo da basket e un bar ristorante che, oltre a offrire specialità galiziane e spagnole, regala viste incredibili sulle vicine isole Cíes. Nella stagione estiva gli ospiti possono cimentarsi in attività quali escursioni, camminate, bicicletta, canoa, snorkeling, paddle board, surf, windsurf e vela. Sulla costa, a soli 4 km dal Camping Bayona Playa, si trova la cittadina medievale di Baiona, una meta prediletta dei turisti spagnoli a caccia del clima fresco delle estati galiziane. Link immagini

RCN Port l’Epine (Francia – Trélévern)

Situata su una piccola penisola verde protesa verso l’Oceano Atlantico, il RCN Port l’Epine è un struttura per famiglie nella località balneare di Trèlèven, dalla posizione strategica per esplorare il dipartimento delle Côtes d’Armor, il nord della Bretagna, Finistère, Morbihan e altre famose città come Dinan e Saint-Malo. Il campeggio si trova anche a pochi chilometri dalla Côte de Granit-Rose, a ovest della Costa d’Emeraude. Questa fantastica posizione offre un autentico assaggio della cultura bretone, oltre a moderne attrazioni, sport acquatici, lussureggianti boschi, splendide località balneari e tanti sentieri naturalistici lungo il litorale. Windsurf, canottaggio e vela sono infatti disponibili nelle vicinanze. Accanto alla spiaggia privata, la struttura offre numerosi servizi e attività divertenti, tra cui una piscina riscaldata e una piscinetta per bambini, un’area giochi con trampolino, scacchiera gigante, ping pong e calcio-balilla. All’inizio e alla fine della stagione organizzano inoltre escursioni guidate a piedi e in bicicletta nella regione. Il RCN Port l’Epine dispone inoltre di un ristorante con terrazza e un servizio di consegna giornaliera di pane fresco e prodotti da forno. Link immagini

Adventure Camp Mehamn (Norvegia – Mehamn)

L’Adventure Camp Mehamn è ubicato nel Finnmark, nel centro del villaggio di Mehamn, il villaggio di pescatori più a nord di tutto il continente europeo. Mehamn è una località piuttosto piccola, quindi un soggiorno qui ti permetterà di raggiungere a piedi tutti i servizi locali, tra cui un ristorante, un negozio di alimentari e una panetteria. Ad attirare gli ospiti che si recano in questo luogo è la vasta gamma di attività che esso offre: l’Adventure Camp Mehamn è infatti collegato a un centro che organizza giornate di pesca d’altura, tour in quad e safari guidati in jetski intorno al fiordo. Inoltre, è presente un servizio di noleggio barche, oltre a comode strutture per la pesca, tra cui un porticciolo completamente attrezzato e un congelatore. Le guide locali possono essere ingaggiate in loco, e i kit per la natura selvaggia sono sempre disponibili per il noleggio. Tornato alla base dopo tutte le avventure, potrai infine rilassarti nella sauna o nelle aree esterne. Link immagini

Caradoc of Tregardock (Inghilterra – Delabole)

Sei alla ricerca di viste sul mare, sentieri sulla scogliera, ottimi pub della Cornovaglia e spiagge per il surf? Dai un’occhiata a Caradoc of Tregardock, sulla costa settentrionale della Cornovaglia, circondato da chilometri di costa, villaggi storici sul mare, brughiere, valli fluviali e attrazioni turistiche. Accessibile da uno stretto viottolo libero da traffico di transito e proprio sul margine di terra che si affaccia sull’Atlantico, il sito si trova lungo un tratto remoto del South West Coast Path, che collega questa favolosa proprietà ai ristoranti e ai negozi di Port Gaverne, a soli 10 minuti di auto, al villaggio di pescatori del XIV secolo di Port Isaac e alla medievale Boscastle, a 15 minuti di distanza. Il sentiero che parte dal Caradoc of Tregardock attraversa prati con fiori selvatici e greggi di pecore e scende lungo la collina fino ad arrivare alla spiaggia appartata dove è possibile passeggiare e nuotare. Le spiagge più lontane includono Trebarwith Strand, Polzeath, Daymer Bay e Rock: I surfisti più o meno esperti avranno l’imbarazzo della scelta. Se alle onde si preferiscono le ruote, a 40 minuti di auto si trova Padstow per il noleggio di biciclette e l’inizio del Camel Trail di 17 miglia, una ex linea ferroviaria che attraversa alcuni dei paesaggi più suggestivi della Cornovaglia settentrionale. La sistemazione nelle capsule private regala privacy, tranquillità e una meravigliosa vista sui paesaggi circostanti. Link immagini

West Horizon (Scozia – Lochinver)

Le montagne, i loch, il mare della regione delle Highlands e delle Isole…non c’è luogo migliore del West Horizon per una fuga dalla frenesia cittadina. Questo lodge di lusso è dotato di tutti i migliori comfort e offre una meravigliosa vista sull’isola di Harris attraverso finestre a tutta altezza. Le Highlands e le Isole regalano scenari spettacolari, con chilometri di costa, spiagge sabbiose incontaminate, laghi marini turchesi e una serie di graziosi villaggi costieri. Se cercate la fauna selvatica, non rimarrete delusi: queste zone sono un paradiso per i cervi e gli uccelli rapaci, da avvistare durante le escursioni all’Old Man of Stoer Sea Stack, ma anche balene, delfini e foche. E dopo una giornata di escursioni, l’accogliente rifugio attende gli ospiti per mettere i piedi accanto al fuoco e sorseggiare un bicchiere di whisky locale, fare un lungo bagno nella vasca idromassaggio e godersi una cena all’aperto sotto il cielo scuro guardando le stelle che danzano nella volta celeste. Link immagini

