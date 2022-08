Zingaretti, “I bambini italiani sono sempre più poveri. La priorità è combattere le disuguaglianze”

“I dati Eurostat di oggi ci dicono che nel 2021 aumenta al 26,7% il rischio di povertà tra i bambini italiani, il dato peggiore dal 1995. Oltre un quarto dei bambini italiani con meno di sei anni vive in famiglie a rischio di povertà”.

Così il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, intervenendo sulla sua pagina Facebook.

Zingaretti: “La lotta alle disuguaglianze è il problema italiano e dovrebbe essere la priorità per tutti”

Come scrive ancora il dem, “Un’altra conferma che la lotta alle disuguaglianze è il problema italiano e dovrebbe essere la priorità per tutti. In questa situazione la destra invece propone la ingiusta Flat Tax dove chi ha tanto paga la stessa aliquota di chi ha poco”.

Zingaretti ‘esagera’: “Poi per coprire il buco tagliano la scuola, la sanità, le politiche sociali…”

Quindi, ha poi concluso Zingaretti, “Magari poi per coprire il buco tagliano la scuola, la sanità, le politiche sociali. Questo è il cuore della sfida tra noi e la destra: tutelare le persone e non solo i più forti. Il resto sono chiacchiere”.

Parole forti e sicuramente molto più in linea con un’ideologia di sinistra (sociale), quelle del governatore laziale, rispetto a come si pone invece il segretario Letta. Tuttavia Zingaretti forse dimentica quanti presidi sanitari del Lazio ha lui stesso letteralmente decimato, lasciando aree territoriali prive di un rapido ed efficiente primo soccorso. Come – fra i tanti – a ridosso dei Monti Lucretili (nella provincia romana) dove, se non interviene l’eliambulanza, a seguito di una malore si può morire come niente.

Max