Zingaretti, vaccini Astrazeneca: “Ripartiamo senza perdere tempo”

Vaccini, nel Lazio oggi si rilancia con la vaccinazione AstraZeneca: tornano in azione 35 hub. “Ripartiamo senza perdere tempo”. Nicola Zingaretti ha affidato a Twitter il suo commento: “Dopo Ema anche Aifa sbocca il vaccino anti Covid-19 AstraZeneca. Ripartiamo senza perdere tempo. Torniamo a correre per salvare vite e ridare fiducia e speranza”. Stesso tipo di dichiarazioni da D’Amato: “Siamo pronti a ripartire riattivando le sedi vaccinali già domani mattina. Ora non si perda altro tempo”. Resta però una doppia incognita: le dosi, quante ce ne saranno e per quanto tempo, e quanto questa diatriba su AstraZeneca intaccato la fiducia dei cittadini.

Nel mentre, per quanto concerne le vaccinazioni per gli over 80 anni e le categorie estremamente vulnerabili e i disabili con invalidità al 100% con accompagno (codice C02), le attività di prenotazione e somministrazione sono continuate regolarmente presso i siti che utilizzano i vaccini Pfizer e Moderna. “A proseguire saranno anche le vaccinazioni a domicilio per gli over 80, seguendo le disponibilità e le quantità dei vaccini a disposizione. Invitiamo coloro che hanno una prenotazione con questi vaccini a recarsi regolarmente presso il punto vaccinale”, spiega l’Unità di Crisi Covid-19 della Regione.