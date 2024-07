Zoomarine inaugura l’apertura serale con il super Dinosaur Show, la più grande avventura dei giganti del pianeta e tante novità divertenti 

Sulle orme dei dinosauri insieme al mistero della loro scomparsa. A Zoomarine arriva la più grande avventura del pianeta con i giganti della preistoria pronti a prendere “vita” sul palcoscenico con il Dinosaur Show.

Avete mai incontrato dal vivo un T-Rex, un Velociraptor oppure il Triceratopo e i cuccioli di Tirannosauro?

Ebbene, da domani sarà possibile per tutti incontrare mamma Dina, i suoi piccoli Citrullo e Citrullina e trascorrere una giornata memorabile nel parco alle porte di Roma con tante divertenti sorprese, tra cui il torneo “Tutti in acqua con i Dinosauri”, ma anche tante novità.

Attesissima, infatti, l’apertura serale che tutti i venerdi e i sabato (dalle 20.00 alle 23.00) permetterà a grandi e piccini fare un bagno refrigerante sotto le stelle, fino al 31 agosto. Non solo il bagno notturno ma anche la possibilità di assistere allo show live con i tuffatori per restare con il naso all’insù e la bocca aperta di fronte alle loro incredibili acrobazie e il 6 luglio serale anche per il Dinosaur Show.

Sarà anche l’occasione per una fantastica serata formato famiglia, conoscere il mondo Zoorassico con il nuovo ristorante e lo speciale DinoGrill dove poter cenare con un T-Bon , BrontoBurger, Pizza e molto altro in un originalissimo uovo gigante di Dinosauro. Un salto indietro nel tempo ma anche uno sguardo verso il futuro, perché a Zoomarine tutto può succedere!

Ecco, quindi, che gli appassionati potranno incontrare e scattare foto con il loro idolo Sonic, il riccio più veloce del mondo ma anche applaudire per l’arrivo di Topo Gigio sul palco. Immancabile il divertimento allo stato puro con alcune attrazioni aperte e il cinema all’aperto per in bambini.

La lunga notte del parco si chiuderà poi con la Festa Zoorassico, con lo staff di animatori che dal “Troncomobile” inviteranno il pubblico allo schiuma party, con dj set, balli e gadget unici in regalo.

Ovviamente il parco sarà aperto anche durante la giornata con le attrazioni, le piscine, le attività come le esperienze educative con il mondo animale e tanto altro. Il 7 luglio, invece, i piccoli fan in trepidazione per l’arrivo di Lucilla, la fatina del sole più amata dai bambini.

www.zoomarine.it

Max