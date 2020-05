1° Maggio 2020, evento in TV: Ecco tutti gli artisti che si esibiranno oggi

Non ci sarà il classico, apprezzato e per molti irrinunciabile concerto del 1° Maggio in piazza San Giovanni a Roma, quest’anno: quest’anno, purtroppo, c’è il coronavirus ed è indubbio che, nell’aver obbligato tutti noi a stare al sicuro in casa, in isolamento e sottoposti a moltissime restrizioni, rientra anche la ovvia impossibilità di organizzare un evento di massa così strutturato come il noto concertone.

Ecco perchè quest’anno le organizzazioni che da sempre si occupano del grande evento musicale che intende omaggiare, con musica e tanti artisti in scena, ogni anno, tutti i lavoratori e le lavoratrici che tutti i giorni rendono possibile lo sviluppo del paese e, troppo spesso, vertono in condizioni di sicurezza economica (e ora anche sanitaria) non esattamente di primo profilo, hanno pensato a un format del tutto nuovo.

L’evento sarà esclusivamente televisivo e andrà in onda su Rai3 oltre che su RadioRai2 e su Rai. E gli artisti in scena saranno davvero tanti. Eccoli, per la precisione.

1° Maggio 2020, evento in TV: Ecco tutti gli artisti

Saranno moltissimi gli artisti si esibiranno per realizzare in televisione un grande evento collettivo, per questo 1 Maggio. Durante la serata daranno il loro contributo:

Gianna Nannini,

Vasco Rossi,

Zucchero

Aiello,

Alex Britti,

Bugo

Edoardo e Eugenio Bennato

Ermal Meta,

Fabrizio Moro,

Fasma,

Francesca Michielin,

Francesco Gabbani,

, Irene Grandi,

Le Vibrazioni,

Leo Gassmann,

Lo Stato Sociale,

Niccolò Fabi,

Noemi

Con loro anche Nicola Savino, Cristiano Godano Dei Marlene Kuntz, Dardust, Fulminacci Margherita Vicario, e ancora Orchestra Accademia Di Santa Cecilia, Paola Turci, Rocco Papaleo e Tosca. Ospite internazionale la poetessa del rock Patti Smith.

“Rai3 è sempre stata la casa del Concertone. E speriamo torni ad esserla già dall’anno prossimo. Ma, grazie alla collaborazione con i sindacati, non ci siamo arresi.”, ha detto Silvia Calandrelli, Direttore di Rai3 presentando l’evento. “E abbiamo condiviso questo progetto le cui parole chiave, visto il momento difficile che ancora stiamo vivendo, sono sobrietà e speranza. Auspico che l’anno prossimo si possa tornare tutti insieme a fare festa”.