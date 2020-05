1° Maggio, musica e analisi tra lavoro e coronavirus su Rai3 e Radio2 e Rai play

Sarà un particolarissimo 1° Maggio quello di quest’anno, per via del coronavirus e, tra riflessione e analisi e musica su Rai3 e Radio2 e su RaiPlay si promette una giornata all’insegna del mix tra intrattenimento e informazione.

Se RaiPlay offre un canale dedicato alla lingua dei segni, la musica è protagonista nell’intero circuito nonostante la pandemia e l’isolamento.

1° Maggio, musica su Rai3 e Radio2 e Rai play: ecco le modalità

l Covid-19 non blocca il concerto del Primo Maggio. Rai e Cgil, Cisl e Uil, visto che è impossibile tenere il Concertone a San Giovanni a Roma in occasione della festa dei lavoratori, hanno trasformato l’evento di piazza in un programma televisivo.

“Musica per l’Italia – Lavoro in sicurezza: per costruire il futuro”, quattro ore – dalle 20 alle 24 su Rai3 – di musica, racconti e interventi live per omaggiare tutte le lavoratrici e i lavoratori, a tutti gli italiani, che stanno affrontando questo periodo difficile di distanziamento sociale.

Nel corso del programma condotto da Ambra Angiolini dal Teatro delle Vittorie si parlerà anche del lavoro del futuro, della necessità di ripartire puntando sulla sicurezza dei cittadini e di tutti i lavoratori.

Ovviamente sarà tanta la musica, in un viaggio, anche geografico che sarà raccontato in diretta su RaiRadio2 e anche in diretta su Rai3.

Quest’anno, poi, lo speciale “Musica per l’Italia – Lavoro in sicurezza: per costruire il futuro” oltre ad essere trasmesso su RaiPlay in diretta, e in modalità on demand al termine dell’evento, avrà anche un canale dedicato per la lingua dei segni (Lis) per le persone non udenti.

Inoltre, nei giorni che precedono il 1° maggio, RaiPlay darà una selezione dei video con i momenti migliori degli ultimi concerti a Piazza San Giovanni.