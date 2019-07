11 luglio: oggi si festeggia San Benedetto da Norcia

L’11 luglio è il giorno in cui si celebra San Benedetto da Norcia, il fondatore del monachesimo occidentale e personalità di grande influenza sulla cultura e la civiltà di tutta l’Europa.

11 luglio è San Benedetto da Norcia: vita, regola, miracoli di uno dei padri della chiesa e patrono d’Europa

San Benedetto è raccontato come un uomo concreto in grado di arrivare alla beatificazione come risultato di un abbandono completo a Dio. Durante la sua esistenza, tanti miracoli compiuti e numerosi esempi, in cui ha dimostrato come sia costante l’intervento divino nella vita degli uomini, con ammonizioni, punizioni e aiuti.

San Benedetto da Norcia è probabilmente un personaggio chiave comparso in un momento di crisi dovuta alla caduta dell’Impero Romano, con conseguente decadimento dei costumi e dell’etica e contaminazione da parte di altre civiltà.

Il santo nacque intorno all’anno 480 d.C nella regione della Nursia. Nato in famiglia benestante, studiò a Roma dove rimase sconcertato dalla dissolutezza dello stile di vita dei suoi compagni, al punto da allontanarsi volutamente per non cadere nel peccato.

Così decise di ritirarsi per dedicarsi solo a Dio, stabilendosi nell’area montuosa ad est di Roma, vivendo da eremita in una grotta. Lì ebbe il suo centro il monastero benedettino del Sacro Speco di Subiaco, dove San Benedetto maturò la usa prima esperienza spirituale. Da lì San Benedetto fondò il suo ordine monastico oltre ai primi monasteri proprio nella zona di Subiaco.

In onore di San Benedetto si festeggia due volte l’anno: una il 20 e il 21 marzo, l’altra proprio l’11 luglio, a Norcia, suo luogo natale.