Sabato 27 novembre torna ‘La Giornata Nazionale della Colletta Alimentare’, basta poco per fare tanto…

E’ vero che non stiamo vivendo momenti economicamente poco felici ma, per dirla facile, togliendo il ‘superfluo’ (anche una pizza), bene o male ‘sopravviviamo‘. Eppure, sembra incredibile soltanto ad immaginarlo, in Paesi ‘avanzati’ come il nostro, c’è ancora gente che non riesce a mettere insieme il pranzo con la cena. Bambini che la cioccolata se la sognano di notte. All’ombra del nostro quotidiano, composto anche da sigarette e giornale, un caffè al bar, o un aperitivo serale con gli amici, prende forma un mondo ‘altro’, seppure mimetizzato nell’apparenza, invece dilaniato da urgenze e necessità (spesso anche sanitarie), totalmente ignorato da tutto e da tutti. Premessa poi la cinica fame di soldi e potere di avidi imprenditori, che nulla fanno per il prossimo, dal canto suo lo Stato fa quel che può ma, spesso, complice l’infamità e la disonestà di quanti, pur non avendone diritto, riescono a togliere anche quest’ultima speranza di ‘sopravvivenza’ a chi ne ha realmente bisogno, finisce che i più bisognosi – per altro persone ‘oneste’ altrimenti ruberebbero – si ritrovano a consumare il loro triste destino in un’inquietante solitudine.

Colletta alimentare: un modo semplice e discreto per poter dar una mano anche con poco…

Dunque le alternative sono davvero poche: o noi per primi, persone ‘normali’ – per carità cristiana, ‘pena’, o solidarietà – ci rimbocchiamo le maniche per dare loro una mano o, seppure involontariamente, diveniamo nostro malgrado ‘complici’ di una situazione a dir poco vergognosa. Ci sono diversi modi di farlo. Al di là del classici contributi in denaro, oggi sempre più ‘raro’, vi sono anche altre forme di solidarietà. Tra queste, quella senz’altro più semplice e diretta è la ‘colletta alimentare’. In cosa consiste? Nel giorno prestabilito, che ora indicheremo, diverse organizzazioni di volontari (scrupolosamente accertate ed ‘accettate’ dalle rivendite che le ospiteranno all’esterno dei loro esercizi commerciali), raccoglieranno beni alimentari e di prima necessità che, facendo la spesa, ciascuno di noi deciderà di destinerà ai più bisognosi. Niente di ‘impegnativo‘: anche una sola scatoletta di tonno, un pacco di pasta, o ‘la famosa cioccolata’ per un bambino possono fare la differenza.

Sabato 27 novembre torna ‘La Giornata Nazionale della Colletta Alimentare’

Ecco dunque ‘La Giornata Nazionale della Colletta Alimentare‘, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare che, a testimonianza del suo serio impegno, quest’anno compie 25 anni e torna ‘in presenza’ sabato 27 novembre.

L’invito è di recarsi a fare spesa negli 11mila supermercati che in tutto il Paese hanno aderito all’iniziativa, dove ben 145.000 volontari (distanziati e muniti di green pass), inviteranno tutti a comprare prodotti a lunga conservazione, come gli omogeneizzati alla frutta, tonno e carne in scatola, olio, legumi, pelati.

Colletta alimentare: grazie al vostro cuore potremo aiutare circa 1.700.000 persone in tutto il Paese

I prodotti donati saranno poi distribuiti alle 7.600 strutture caritative convenzionate con Banco Alimentare (mense per i poveri, comunità per i minori, banchi di solidarietà, centri d’accoglienza ecc..) che sostengono quasi 1.700.000 persone.

Colletta alimentare con ‘Vivere la Gioia’ all’esterno dei supermercati Lidl e Conad di via della Magliana

Tra le varie associazioni, per chi vive a Roma Sud, segnaliamo ‘Vivere la Gioia’ (che spesso seguiamo), presente presso i supermercati LIDL e CONAD di Via della Magliana dalle 8,00 alle 20,00.

Dunque, non manchiamo questo appuntamento così importante, come spiegato, basta veramente poco…

Max