22 aprile, oggi è la giornata della Terra 2020: eventi, frasi, lavoretti per i bambini

Oggi, 22 aprile 2020, è l’Earth Day, ovvero la giornata della Terra, un evento molto importante voluto dall’Onu che quest’anno, come altre ricorrenze, sarà esclusivamente online e a distanza a causa dell’emergenza coronavirus.

Nata nel 1970, la Giornata della Terra fu inventata da alcuni studenti americani e oggi è un evento che coinvolge quasi tutti i Paesi del Mondo.

Considerando che tutte le manifestazioni e celebrazioni sono state annullate, gli eventi più importanti saranno realizzati grazie ai mezzi tecnologici.

In Italia Papa Francesco aprirà con l’anniversario della sua Enciclica Laudato Sì, mentre nel mondo sono attesi discorsi di tanti personaggi imporanti come l’ex presidente Usa Barack Obama, l’attivista Greta Thunberg e l’attore Leonardo di Caprio, da sempre impegnato con i temi legati all’ambiente.

Giornata della Terra 2020: Earth Day, frasi, slogan, la festa spiegata ai bambini. Lavoretti per bambini scuola primaria e scuola infanzia

La giornata della Terra è anche una ricorrenza molto bella e interessante da spiegare ai bambini, che fin da piccoli possono essere sensibilizzati ai temi quali il clima, l’ambiente e il riscaldamento globale.

Quest’anno, con l’emergenza covid-19, sarà più complicato per gli insegnanti di tutto il Mondo trasmettere questo importante messaggio ai più piccoli, ma grazie alle lezioni a distanza sarà comunque possibile condividere questo momento.

In occasione della giornata della Terra, è molto utile far fare ai bambini della scuola primaria o della scuola dell’infanzia dei lavoretti o dei disegni ispirati ai temi ambientali.

Ecco di seguito qualche spunto di lavoretti da far fare ai bambini per la giornata della Terra, sia per maestri e insegnanti, sia per i genitori.