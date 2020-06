7 Giugno, accadde oggi: eventi, celebrazioni, anniversari, ricordi, cosa successe

Come sempre, ogni giorno, c’è sempre qualcosa che ‘accadde’ nel passato: e anche oggi 7 Giugno sono stati diversi gli eventi storici, o le nascite e gli accadimenti che hanno marcato la data odierna.

Andiamo a scoprirne alcuni tra i diversi che hanno contraddistinto il 7 Giugno.

Accadde oggi 7 Giugno: Gauguin, Turing, successo Pantani

Nel 1848 a Parigi, per appunto il 7 Giugno nasceva Paul Gauguin, pittore francese visto tra i maggiori interpreti del post-impressionismo.

Tra le sue opere più note non si può non ricordare “Il Cristo giallo” e “Da dove veniamo?” opera che per molto colloca ai massimi livelli i dubbi esistenziali dell’uomo.

Di diversa natura è il ricordo del 1954, quando sempre il 7 Giugno moriva a 41 anni Alan Turing, il padre dell’informatica moderna.

Considerato come un vero genio del XX secolo ed eroe della II guerra mondiale si suicido’ dopo la condanna della legge inglese alla castrazione chimica in quanto gay. Una vittima dell’omofobia di Stato, in una epoca ancora lontana da veri concetti di emancipazione.

È di tutt’altro spirito il ricordo del 1998 relativo a Marco Pantani che vinse il Giro d’Italia proprio il 7 Giugno. Come noto, il pirata mori’ tempo dopo in circostanze ancora controverse è oggetto di studio e rivalutazioni.