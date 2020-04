Altri 323 morti nelle ultime 24 ore. Calano però i contagi in Italia. Terapie intensive sempre meglio

Niente da fare: i decessi per coronavirus non riescono ancora ad abbassarsi nel Paese, per lo meno non così da farci tirare un sospiro di sollievo. Nelle ultime 24 ore infatti 323 i morti, per un totale di 27.682.

Fortunatamente, continuano però a calare i malati che, oggi sono 104.657, dopo i 548 dimeno rispetto a ieri.

Per quel che riguarda i guariti, in totale parliamo i 71.252 unità, grazie anche ai 2.311 certificati nelle ultime 24 ore.

Ed ancora meno oggi sono i ricoverati con sintomi (19.210), grazie ai -513 da ieri.

Ottima la situazione nelle terapie intensive dove, lentamente, ma si torna a ‘respirare’: con 68 pazienti stacca ieri dai tubi, e 1.795 ancora sottoposti alla ventilazione meccanica.

Infine, 83.652 persone si trina ancora in isolamento domiciliare.

Dall’inizio dell’emergenza i casi totali sono sono 203.591 (+2.086).

Sul fronte medico, in tutto il Paese sono stati effettuati 1.910.761 tamponi.

Ad oggi i casi testati sono invece 1.313.460.

Ecco nel dettaglio la situazione nelle regioni italiane

Max