A Fiumicino Workshop Rap-Trap e Concerto

Si parte alle 11 con MarginE Trippy, un workshop di musica Rap-Trap. Alle ore 18 – Iobbi Sisters’, Concerto per Violino e pianoforte. Domani, sabato 5 ottobre invece, nelle sale del Museo del Saxofono, in occasione della ricorrenza della festività di S. Ippolito, Santo Patrono della città di Fiumicino, prendono il via i primi eventi di rilievo.

Alle 11.00 Il workshop di musica Rap-Trap by MarginE Trippy, un ciclo di quattro incontri gratuiti ed aperto a tutti coloro che vogliono sperimentare un’esperienza in un genere di punta. Tutti i sabato mattina un corso che permetterà di approcciarsi tecnicamente a tutte le sfaccettature del genere, spaziando dalle basi del rap classico fino alle sfumature più contemporanee della trap odierna.

Nel pomeriggio, alle ore 18.00, il primo di una serie di concerti che vedrà protagoniste due artiste del territorio, le sorelle Iobbi. In programma musiche di Mozart, A. Schnitke e E. Grieg.

Durante il concerto è prevista anche una cerimonia di donazione. La Collezione del Museo, infatti, si arricchisce ulteriormente grazie alla generosità dell’avv. Michele de Meo, il quale donerà al Museo il suo saxofono personale suonato, negli anni ’60, con Lucio Battisti e Gigi Proietti.

Museo del Saxofono, in via dei Molini snc (angolo via Reggiani), a Maccarese, Fiumicino (RM). Infoline: 06/61697862 – info@museodelsaxofono.com

Ingresso Libero

Max