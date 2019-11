“A Raccontare Comincia Tu”: Raffaella Carrà incontra Luciana Littizzetto nell’ultimo appuntamento della stagione. Ecco quando

A Raccontare Comincia Tu torna in onda su Raitre giovedì 14 novembre alle ore 21.20: sarà, per quanto concerne il programma di Raffaella Carrà dell’ultima puntata.

La seconda edizione del programma di interviste di Raffaella Carrà si conclude dunque tra pochi giorni su Rai 3: nell’occasione, lo farà con l’intervista a Luciana Littizzetto.

A Raccontare Comincia Tu: Raffaella Carrà intervista Luciana Littizzetto. Ecco quando, temi e anticipazioni

Si tratta dell’appuntamento conclusivo con le interviste di Raffaella Carrà: nella serata di giovedì 14 novembre la nota showgirl e presentatrice saluta il pubblico con l’intervista a Luciana Littizzetto.

Dopo aver intervistato, Renato Zero, Loretta Goggi e Vittorio Sgarbi la notissima Raffaella Carrà si intrattiene come ultimo appuntamento con la Littizzetto, co-protagonista in tv con Fazio del programma “Che tempo che fa”.

Molti sono curiosi di sapere su cosa verterà il colloquio e se la Littizzetto risponderà in modo serio o se, come sempre, userà la sua mordace ironia.

Ad ogni modo, con questa intervista la seconda stagione di “A Raccontare Comincia Tu” volte al termine, sebbene si fosse parlato anche di una intervista al Premier Giuseppe Conte.

Pare però che la situazione attuale e gli impegni governativi abbiano suggerito di rinviare l’appuntamento. A dirla tutta, la Carrà si è sentita rasserenata, dal momento che aveva lasciato intendere di non sentirsi pronta.

Semmai, forse, la Raffaella nazionale sarà intristita dall’unico che ha rifiutato l’invito: Roberto Benigni. Non resta, comunque, che aspettare l’appuntamento per giovedì 14 novembre in prima serata su Rai 3 per l’ultimo appuntamento della stagione di “A raccontare Comincia Tu”.