A Viterbo la IV edizione del contest ‘Se io fossi Babbo Natale’ riservato ai bambini

Mancano ormai pochi giorni all’8 dicembre, scadenza per la consegna delle letterine della IV edizione del contest “Se io fossi Babbo Natale”.

I bambini delle scuole elementari sono i protagonisti dell’iniziativa che promuove l’altruismo ideata da Tuscia Events A.P.S, in collaborazione con la Via degli Artisti e con il patrocinio del Comune di Viterbo.

Giovedì 8 dicembre alle 16, la Via degli Artisti situata in Via cardinal la Fontaine angolo San Carluccio, ospiterà Babbo Natale in persona, venuto appositamente per conoscere i bambini e raccogliere le loro letterine dove raccontano cosa farebbero se fossero al suo posto.

Se Io fossi Babbo Natale è il contest letterario rivolto ai bambini delle scuole elementari che possono scegliere di partecipare sia singolarmente che in gruppo.

Dopo il grande successo delle precedenti edizioni tenutesi in vari paesi, Tuscia Events, in collaborazione con la Via degli Artisti, ha deciso di portare l’iniziativa a Viterbo. Per iscriversi basta semplicemente consegnare la letterina direttamente a Babbo Natale indicando nome, cognome, età e un contatto del genitore.

L’evento è gratuito e mira a trattare tematiche importanti e promuovere anche gesti di solidarietà.

Per un giorno i bambini si trasformano in Babbo Natale non solo consegnando la letterina ma chi lo desidera potrà portare un pacco dono che sarà recapitato ai bambini e alle famiglie meno fortunati di loro. Il regalo deve essere confezionato in una scatola con fiocco e può contenere: cancelleria, abbigliamento dai 0 ai 14 anni, giocattoli, materiale elettronico. Tutto il materiale, anche se usato, deve essere rigorosamente in ottimo stato e funzionante. I pacchetti devono essere anonimi e contenere all’esterno solo l’indicazione maschio o femmina, l’età e se si tratta di abbigliamento, cancelleria, giocattoli o materiale elettronico.

Tutti i doni raccolti saranno consegnati al Presidente di Viterbo con amore che li recapiterà alle cento famiglie meno abbienti di Viterbo per rendere anche il natale degli altri bambini, un giorno speciale.

Ogni piccolo Babbo Natale riceverà un attestato di partecipazione e vedrà la propria letterina pubblicata sul sito di Radio Tuscia Events. I vincitori del concorso letterario saranno premiati venerdì 6 gennaio alle 16 presso la Via degli Artisti di Viterbo.

Accademia Kronos sezione ETS di Viterbo e Unicoop Tirreno hanno messo a disposizione alcuni dei premi più consistenti che non sveliamo per non rovinare la sorpresa.

Per garantire la trasparenza nella scelta degli elaborati è stata composta una giuria esterna e i testi dei partecipanti saranno valutati in base alla loro originalità, alla rilevanze delle tematiche trattate e la qualità tecnica.

Trovandoci all’interno della sede della via degli artisti è stato naturale pensare ad offrire un laboratorio creativo gratuito e quindi il giorno 8 dicembre i bambini potranno tirare fuori la loro vena creativa partecipando attivamente con il materiale che metteremo a disposizione. Il tutto con grande divertimento.

Tuscia Events è un’associazione di promozione sociale che da anni si adopera per far conoscere la cultura della Tuscia oltre i confini del nostro territorio. Lo strumento principe di comunicazione è il quotidiano online www.radiotusciaevents.com che si occupa di cultura ed eventi.

Max