A Zoomarine gli ‘eroi a quattrozampe’ che salvano la vita sulle spiagge: due giornate con i cani della Sics 

Ci sono eroi umani e poi quelli speciali a 4 zampe che, tra una scodinzolata e l’altra, compiono imprese memorabili. Storie del cuore che coinvolgono, ad esempio, cani guida per i non vedenti, cani poliziotto e cani di salvataggio, che sprezzanti del pericolo e con grande coraggio ogni anno sulle spiagge traggono in salvo tante vite.

Ed è proprio a questi amici fedeli che il 24 e 25 giugno il parco Zoomarine dedica una due giorni in collaborazione con la Sics, la celebre Scuola Italiana Cani di Salvataggio, che opera in tutta Italia e che in oltre 30 anni di attività ha permesso, grazie alle sue unità cinofile, di dare vita ad importanti progetti dedicati alla sicurezza balneare, in affiancamento alla Guardia Costiera o altri enti.

I dolcissimi musetti di Terranova, Golden Retriver e Labrador saranno protagonisti indiscussi dell’evento “A prova di zampa”, ideato con lo scopo di far apprezzare al grande pubblico l’impegno, la dedizione, l’amore con cui questi bellissimi cani operano con i loro amici umani.

Una serie di dimostrazioni in acqua, presso lo Stadio dei Tuffatori, unite a preziosi consigli, suggerimenti e modalità per prestare sempre le dovute attenzioni in mare.

Il 25 giugno sarà ancor più una giornata speciale, poiché quattro di questi “bagnini a quattrozampe”, Botch, Mira, Audrey, Panna, Eros e .Jago (cane pronto per andare in pensionamento) saranno insigniti di un premio “Eroi con i baffi e con la coda”.

Numerose anche le attività previste sempre per domenica 25 giugno: una maratona cinematografica di corti dedicati agli animali, vincitori delle varie edizioni del Pet Carpet Film Festival, la kermesse internazionale che ogni anno premia i mini film a tema, e la presenza del Pet Camper Tour, in collaborazione con Polizia di Stato e Anas con il sostegno di Pet Store Conad e Vitakraft, grazie al quale il pubblico potrà lasciare la propria video dedica del cuore, ricevere informazioni utili e tanti gadget in omaggio per la gioia degli amatissimi pet.

Max