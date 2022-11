A1 chiusa e stop treni per rimozione residuato bellico, Italia divisa in due

(Adnkronos) – Come previsto, questa mattina dalle 7 è stata bloccata sia circolazione sulla A1, tra Valdichiana e Orte, e dalle 8 anche le linee ferroviarie, sia quella ad alta velocità Roma-Firenze sia quella lenta, per le operazioni di disinnesco della bomba d’aereo da 500 libbre di fabbricazione americana risalente alla Seconda guerra mondiale trovata nell’alveo del fiume Paglia. Con l’Italia di fatto divisa in due, per qualche ora.

In seguito alla pioggia degli ultimi giorni intorno all’ordigno che si trova su una sponda del fiume sono state predisposte tutte le opere necessarie per evitare che un eventuale innalzamento dell’acqua creasse problemi. Sono inoltre stati evacuati 2.400 cittadini residenti nell’area di sicurezza con un raggio di 826 metri predisposta intorno alle operazioni. Le operazioni dovrebbero terminare entro le 11 e la circolazione tornare alla normalità.