Accadde oggi 25 Luglio: nel’43 la caduta del Fascismo. Cambia la storia in Italia. Ecco come

Cosa accadde oggi, 25 Luglio, nella storia passata o recente? Sono tanti gli eventi che, tutti i giorni, un po’ ovunque, vengono ricordati giorno dopo giorno.

Ogni nuovo dì è occasione di eventi, commemorazioni e ‘anniversari’ di grandi passaggi storici, compleanni importanti e circostanze di grande rilievo. In particolare il 25 Luglio è ricordato, in Italia, per un grandissimo evento storico: la caduta del Fascismo.

Accadde oggi 25 Luglio: nel’43 la caduta del Fascismo: era il 25 luglio 1943, e si era in piena Guerra Mondiale

Il 25 luglio 1943 è una delle date più importanti della storia italiana. Rievoca, infatti la caduta del fascismo, il regime del dittatore Benito Mussolini.

Era proprio il 25 Luglio, infatti, quando accadde. All’epoca erano trascorsi tre anni dall’entrata nella Seconda Guerra Mondiale.

Come noto, l’Italia del Duce affiancò la Germania di Hitler nella sua sfida bellica, andandosi ad imbarcare in una truculenta e lunga sfida armata che avrebbe, nelle intenzioni dei regimi, dovuto rappresentare una marcia trionfale: ma che nel ’43 era già diventata una tragedia a livello planetario in termini di vite umane.

Gli eventi di quei giorni produrranno lo scioglimento del Partito Nazionale Fascista ma non la fine immediata della guerra: al contrario, la ferocia bellica continuò spostandosi tra le truppe nazi–fasciste e i gruppi partigiani. Fino, come noto, alla fine sancita dal 25 Aprile del 1945.

Il 25 luglio 1943, tuttavia, cadde il regime fascista. In seguito all’approvazione dell’ordine del giorno dell’allora presidente della Camera Dino Grandi, il Re comunicò a Mussolini la sua sostituzione con il Maresciallo d’Italia Pietro Badoglio, facendolo arrestare all’uscita di Villa Savoia.