Accoltellato in strada: ucciso un altro ragazzo, ecco dove

Accoltellato in strada: ucciso un altro ragazzo in provincia di Roma. Un altro omicidio, sempre per accoltellamento, in provincia di Roma a distanza di meno di 24 ore da quello del giovane Leonardo.

Un ragazzo, sarebbe stato colpito ad Artena, ieri sera intorno alle 21. La segnalazione è arrivata intorno alle 21:00 ai carabinieri. A terra, in una strada di campagna in contrada Macere, c’era un giovane a terra, avvolto dal sangue.

Subito soccorso, il ragazzo presentava delle ferite di arma da taglio. Nonostante i tentativi di rianimazione, il ragazzo è deceduto poco dopo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Colleferro, che hanno immediatamente fatto scattare le indagini.

Seguiranno aggiornamenti.