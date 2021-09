Acilia, conducente Atac picchiato da un passeggero

Un conducente Atac picchiato da un passeggero che poi ha preso a sassate la vettura. Accade ad Acilia, sulla linea 061, ieri poco dopo le 13.30. Su via di Acilia l’episodio è avvenuto quando il mezzo era pieno di ragazzi di ritorno da scuola.

Giunti sul posto, i Carabinieri e la Polizia Locale, hanno chiuso temporaneamente la strada per ascoltare i testimoni. Secondo le testimonianze, l’autista Atac sarebbe sceso dal bus per proteggere passeggeri e mezzo dall’aggressore che aveva cominciato a lanciare sassi verso lo 061 rompendo un finestrino. In corso le indagini per risalire all’identità dell’uomo datosi alla fuga e sulle motivazioni del gesto.