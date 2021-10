Aereo caduto a Milano, pm: “Impatto molto violento, recupero salme difficile”

“L’impatto è stato molto violento e ci sono delle oggettive difficoltà nel recupero delle salme”. A parlare così è il procuratore aggiunto di Milano, Tiziana Siciliano, dopo un sopralluogo a San Donato dove poco dopo le 13 è precipitato un aereo, provocando la morte di otto persone. “Un paio sono già identificate con i documenti”, ha aggiunto sottolineando che le vittime erano tutte straniere. L’aereo, ha quindi affermato, “era di nazionalità rumena e anche il pilota era rumeno”.

“C’è una scatola nera. E’ stata trovata”, ha fatto sapere ancora il procuratore aggiunto di Milanoaggiungendo che il volo dell’aereo privato “è stato seguito fino a un certo punto, poi è apparsa un’anomalia sulle tracce radar L’aereo è poi precipitato. Non risulta un allarme da bordo, ma un’anomalia è stata segnalata dalla torre”.

Sarà aperta un’inchiesta per disastro colposo sull’incidente aereo, ha quindi fatto sapere Siciliano al termine di un sopralluogo. “Il fascicolo sarà sicuramente per disastro aereo. Non è ancora stato aperto fisicamente, credo domani mattina”, ha spiegato. Il fascicolo sarà per disastro colposo, ma “andrà visto sulla scorta degli elementi che saranno portati”.