(Adnkronos) – Una scossa di terremoto di magnitudo almeno 6.5 ha colpito l’Afghanistan nord orientale ed è stato avvertito nella capitale Kabul. Il sisma è stato avvertito anche in India, a Nuova Delhi, e in Pakistan, oltre che in Turkmenistan, Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan e Kyrgyzstan. Lo riferiscono i sismologi dell’Usgs. L’epicentro è stato individuato a 90 chilometri da Kalafgan alle 22.17 ora locale. Al momento non si segnalano vittime.